Non si ferma più Ciro Immobile. Tripletta per il bomber di Torre Annunziata nell'1-4 della sua Lazio a Marassi sul Genoa. Prestazione favolosa per l'attaccante di Maurizio Sarri, che sta mettendo alle spalle le ingenerose critiche subite dopo il flop mondiale della Nazionale. Troppe critiche ingiuste: Immobile pensa di lasciare la Nazionale Momento brutto per l'attaccante di Torre Annunziata. Scomparso anche il suo piccolo fan Alessio

Prosegue la scalata nella classifica all time della serie A di calcio per Immobile. Ora è 14esimo a quota 179 reti complessive, superando una leggenda della Juventus come Giampiero Boniperti. Il prossimo obiettivo è solo a un gol. Al 13esimo posto c'è Fabio Quagliarella, ancora in attività con la Sampdoria.

Con il tris rifilato al Genoa, Immobile è sempre più primo anche nella classifica marcatori di quest'anno con 24 gol. Distanziato di due lunghezze Vlahovic della Juventus.