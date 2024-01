In dettaglio: precipitazioni nevose su tutta la Campania già a quote collinari (500 mt) con apporto al suolo più significativo nelle aree interne. Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche: su tutta la Campania. Conseguente mare agitato L'allerta Gialla per temporali vale su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 7 (Tanagro) dove le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere nevoso. Sull'intero territorio si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota.

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un'allerta meteo per temporali, neve a quote collinari, venti forti e mare agitato valida a partire dalle 22 di oggi, venerdì 19 gennaio, alle 22 di domani, sabato 20 gennaio, su tutta la Campania, con alcune significative differenze tra le varie zone, in relazione alla tipologia di rischio. Meteo, in arrivo aria gelida: freddo e pioggia nel weekend Rapido abbassamento delle temperature, attesa neve in collina

In dettaglio: precipitazioni nevose su tutta la Campania già a quote collinari (500 mt) con apporto al suolo più significativo nelle aree interne. Venti forti settentrionali con locali rinforzi e possibili raffiche: su tutta la Campania. Conseguente mare agitato L'allerta Gialla per temporali vale su tutta la Campania ad esclusione delle zone 2 (Alto Volturno e Matese), 4 (Alta Irpinia e Sannio), 7 (Tanagro) dove le precipitazioni saranno prevalentemente a carattere nevoso. Sull'intero territorio si prevede un sensibile abbassamento delle temperature con nevicate e gelate anche a bassa quota.