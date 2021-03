La Campania verso la zona arancione. Dopo il lockdown di Pasqua potrebbero riaprire con le scuole anche negozi, parrucchieri e centri estetici. Non cambia niente, invece, per bar e ristoranti. Sei regioni Campania, Calabria, Marche, Veneto, Toscana e provincia di Trento hanno dati attualmente al di sotto o a ridosso della soglia di allarme.

Ma solo la Campania, in base alle regole attuali, può passare dal 7 aprile (tutta Italia sarà in lockdown nei giorni del 4, 5 e 6 aprile in occasione delle vacanze di Pasqua) in fascia arancione. E questo perché si tratta dell’unica regione rossa che, a differenza di tutte le altre, anche nello scorso monitoraggio del 26 marzo aveva numeri “arancioni”. La decisione sarà presa dal ministro Speranza venerdì. Se confermata dal 7 aprile torneranno a scuola gli alunni fino alla terza media.