In giro per le strade della movida, armati di coltelli e tirapugni.

La polizia ha denunciato due minorenni, sorpresi presso la stazione Portici-Bellavista della circumvesuviana. I poliziotti, giunti sul posto, hanno intercettato i ragazzi e due di questi, entrambi minorenni, sono stati trovati in possesso di 2 coltelli lunghi circa 20 cm e un tirapugni in metallo. L’ex premier Giuseppe Conte ritorna in Campania: sarà a Portici L’evento in Piazza San Pasquale

Entrambi sono stati denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.