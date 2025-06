Incendio alle falde del Vesuvio, monitoraggio della Prefettura. Nella mattinata di ieri si è sviluppato un incendio nel territorio del comune di Torre del Greco, tra la via Pisani e la via Cappella. Sul posto presenti i Vigili del Fuoco con due squadre e tre moduli di Antincendio Boschivo, militari del Gruppo Carabinieri Forestale e tre squadre della Sma Campania S.p.A., che, dopo aver proceduto allo spegnimento del rogo, stanno svolgendo un'attività di bonifica dei luoghi. I Vigili del Fuoco hanno comunicato che l'incendio è di interfaccia e che, dunque, non ha interessato il centro abitato. Non si sono registrati feriti né danni a cose.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha monitorato costantemente la situazione e nell'occasione ha ricordato ai Sindaci dell'area vesuviana l'esigenza di adottare le iniziative necessarie alla prevenzione e al contrasto agli incendi boschivi, quali l'azione di sensibilizzazione dei cittadini e delle associazioni di categoria, come quelle degli agricoltori e degli allevatori; l'istituzione e l'aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco; la redazione del piano di protezione civile per gli incendi di interfaccia; l'adozione di specifiche ordinanze, preordinate alla prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi dei territori di rispettiva competenza, che riportino espressamente l'obbligo dell'osservanza del divieto di bruciatura dei residui vegetali e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi nonché degli altri obblighi imposti dalla normativa; interventi prioritari di pulizia e di manutenzione del bosco, nonché quelli di riduzione della massa combustibile presente, tra l'altro, lungo le reti viarie e ferroviarie; la comunicazione alla Protezione civile regionale delle attività ad alto rischio esplosivo e e/o di infiammabilità (es. fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti); la mappatura delle vasche e dei punti di rifornimento idrico.

( Foto di Repertorio )