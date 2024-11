"Sono mesi che abbiamo chiesto un tavolo con le istituzioni per affrontare i problemi legati alla vicenda Maximall Pompei in vista dell'apertura al pubblico. Come organizzazione sindacale abbiamo più volte espresso l'esigenza di sottoscrivere un protocollo che promuovesse il rispetto dei contratti collettivi nazionali, di legalità e trasparenza negli appalti e subappalti e che mettesse al centro la sicurezza sul lavoro". Così, in una nota la Cgil Napoli e Campania dopo l'incidente che questa mattina si è verificato nel cantiere del centro commerciale Maximall di Pompei, che ha coinvolto un operaio di 29 anni ferito dal crollo di un tetto della struttura.

"Ad oggi - scrive il sindacato nella nota - non ci è stata nessuna risposta, basti dire che abbiamo dai giornali l'elenco delle aziende che apriranno all'interno del centro commerciale. Riteniamo - conclude la Cgil Napoli e Campania - che, alla luce dell'incidente avvenuto in mattinata, sia urgente convocare un tavolo con i sindaci di Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, coinvolti nel Contratto di Area, la Regione Campania e il Prefetto di Napoli".