Il mondo degli investimenti è in costante fermento, soprattutto per quanto riguarda il comparto del gambling. Questo fenomeno, soprattutto negli ultimi anni, registra numeri molto alti in Italia, con una spesa di gioco in aumento di anno in anno, e che tocca quasi il miliardo di euro. In particolare, la maggior parte della fetta di questa cifra proviene dai casinò online, per questo motivo pensare di avviare progetti imprenditoriali proprio in questo settore non può che essere una decisione molto redditizia sia nel breve che nel lungo periodo.

Gioco online: investire in progetti imprenditoriali

A questi dati se ne aggiungono altri che riguardano la raccolta totale dei giochi del casinò, del bingo e del poker online, che supera i 5 miliardi di euro annuali. La maggior parte delle quote proviene dal Gruppo Lottomatica, che controlla oltre il 17% del mercato, con una percentuale destinata a salire. Pertanto, aprire un conto affiliati Lottomatica acquisisce un ruolo di prim’ordine in un contesto del genere.

Il motivo della crescita di questi numeri è da ricercare nella trasparenza, fattore di cui il settore del gioco online se ne può ben vantare. A livello europeo, infatti, l’Italia è il secondo mercato per il gioco online, con introiti tali da permettergli di contribuire ad accrescere significativamente le economie dello stato.

Lo precede solamente il Regno Unito, che detiene il primo posto per volume di affari. Ma l’Italia si tiene ben saldo il suo secondo posto grazie ai numeri provenienti dal gioco online. Terzo e quarto posto spettano, rispettivamente, a Francia e Spagna.

In Italia, infatti, sono attivi migliaia di casinò digitali, con una certa autorevolezza a livello nazionale ed internazionale per via delle autorizzazioni ad operare rilasciate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’organo statale che ha il compito di assicurare il regolare svolgimento delle attività di gambling e betting.

È l’ADM che rilascia la licenza italiana ad esercitare in questo settore, ed è sempre questo ente che si occupa di comunicare i dati relativi al mondo delle scommesse sportive e del gambling in Italia. Gli operatori di gioco che possiedono la licenza ADM, nel corso degli anni, hanno visto un incremento dei loro introiti pari a circa il 25%. Gli utenti, infatti, mostrano maggiore interesse nei confronti dei portali di gioco autorizzati sul territorio italiano, per via della maggiore trasparenza e della sicurezza della protezione dei loro dati personali e finanziari.

Gioco online: trasparenza e sicurezza

L’Italia, infatti, vince sul fronte della trasparenza, motivo per cui il fenomeno del gioco online e fisico si è talmente diffuso. L’ADM comunica a cadenza regolare i dati sul gioco d’azzardo e sulla raccolta, ossia sulla cifra totale giocata in Italia. Pertanto, il fatto che il paese si impegni a gestire in maniera così trasparente tutte le informazioni sul gambling, accresce la fiducia dei giocatori e il settore ne guadagna in termini di autorevolezza.

Oltre alla trasparenza, la regolarità della licenza ADM assicura una gestione responsabile del gioco, principio solidissimo a livello italiano che permette di contrastare il più possibile i rischi legati alla sindrome da gioco d’azzardo ludopatico.

Nel mondo digitale, la questione della sicurezza è molto importante, poiché i rischi a cui si può andare incontro, oltre al gioco compulsivo, riguardano anche il furto dei dati personali e finanziari degli utenti. Per far fronte a questo problema, il settore del gioco online promuove l’utilizzo di protocolli di sicurezza avanzati, come la presenza del certificato SSL (Secure Sockets Layer) che rafforza la protezione dei dati degli utenti.

Ulteriore indicatore di affidabilità a vantaggio della sicurezza degli utenti è l’integrazione di metodi di pagamento sicuri, fra cui i classici bonifici bancari e le carte di credito, ma anche le prepagate ed i portafogli elettronici come Skrill, PayPal e Neteller. L’abilitazione di questi strumenti permette agli utenti di giocare online depositando e prelevando denaro senza il timore di correre rischi finanziari.