Terzigno al centro del corso di formazione per volontari della Campania Nazionale di Protezione Civile “Io non rischio”. Giornata di formazione per la prevenzione da terremoti, alluvioni e maremoti. Prima lezione con le formatrici della Campania Maria Rosaria Nappa e Maria Rosaria Atorino per le buone pratiche di protezione civile da adottare in caso di calamità naturali. Una volta diventati comunicatori, i volontari scenderanno in piazza il 15 e 16 ottobre.

Oltre al Nucleo Operativo Soccorso di Gragnano, al Museo Matt di Terzigno presenti il Nucleo di Protezione Civile N.O.T. di Terzigno, le associazioni Misericordia di Poggiomarino, La Salamandra di Marigliano, Nucleo Comunale di Trecase, Torre Vesuvio - Pro Natura,

Sabato 15 e domenica 16 ottobre Io non rischio tornerà ad animare le piazze italiane. Anche per la dodicesima edizione, la campagna di comunicazione sulle buone pratiche di protezione civile vedrà il coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile, Istituzioni e comunità scientifica. Pompei, politica a lutto: scomparso l'ex assessore Amato Il sindaco di Terzigno Ranieri: 'Nessuno ti dimenticherà'

Migliaia di volontari appartenenti a 800 Organizzazioni, tra associazioni nazionali e territoriali, incontreranno i cittadini in oltre 600 Comuni per informarli sui rischi che interessano il territorio, ricordare gli eventi più significativi che si sono verificati nel passato e diffondere le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo un terremoto, un’alluvione o un maremoto.

Io non rischio non è solo la giornata in piazza, che a Gragnano avrà come responsabile Andrea Longobardi, ma una campagna di comunicazione permanente che vive tutto l’anno, sul territorio e online. Ogni associazione, infatti, presidia anche la propria piazza digitale sui social dove può “incontrare” quotidianamente i cittadini per parlare di temi di protezione civile, aumentare la consapevolezza del rischio e contribuire a creare comunità resilienti.

Anche quest’anno, il Dipartimento della Protezione Civile, Anpas, Ingv, ReLUIS e Fondazione Cima saranno parte attiva della Diretta Nazionale, un grande evento digitale che sabato 15 ottobre, vedrà la partecipazione di esperti del settore – rappresentanti del mondo della protezione civile e della ricerca scientifica – riuniti insieme per diffondere i valori della campagna, con particolare attenzione al tema della prevenzione.