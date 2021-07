Anche il presidente della Regione Campania si complimenta con Irma Testa. Il governatore De Luca con un post su Facebook saluta il successo della pugile oplontina. "Davvero complimenti alla nostra Irma Testa di Torre Annunziata - scrive De Luca - medaglia di bronzo a Tokyo, prima boxeur italiana a qualificarsi ad un’Olimpiade, nel 2016, ed oggi prima a salire sul podio. Una grande impresa per "The Iron Butterfly", una bella storia di impegno, sacrificio e dedizione, un esempio per tutti i nostri giovani".