Saranno la coordinatrice nazionale di Italia Viva, la senatrice Raffaella Paita, e il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, a presiedere il convegno dal titolo "Dai territori all'Europa un partito al centro" in programma giovedì 4 aprile 2024 a partire dalle ore 16.30 presso le sale del MAV, il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano.

Il convegno che rappresenterà un momento di confronto e di dibattito anche in vista della prossima tornata elettorale europea, sarà anche l'occasione per presentare il gruppo consiliare di Italia Viva ad Ercolano.

"L'evento di Ercolano rappresenta un'altra tappa di consolidamento e radicamento del partito sul territorio, ma anche un'occasione per fare il punto in vista delle elezioni europee e amministrative del prossimo giugno. In Campania siamo chiamati a sfide importanti e determinanti per diverse città della nostra regione. Italia Viva è pronta a fare la propria parte" - spiega Ciro Buonajuto, sindaco di Ercolano e portavoce di Italia Viva.