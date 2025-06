Dal 13 al 15 giugno, quattro giovani atleti della Universal Team C.S.O. Arcobaleno di Rovigliano hanno partecipato a uno stage federale con la Nazionale giovanile italiana di karate FIJLKAM a Riccione.

La convocazione, riservata ai migliori cinque atleti nazionali per categoria, premia i risultati conseguiti dai torresi nei circuiti agonistici italiani e internazionali.

I convocati sono stati Emilia Esposito (kata), Nicola Esposito, Mario Scarico e Manuel Buondonno (kumite) e hanno rappresentato l’eccellenza della scuola torrese, guidata dal Maestro Diego Esposito, tecnico regionale FIJLKAM.

Il seminario prevede sessioni tecniche, tattiche e di confronto con allenatori di alto livello. Questo rappresenta un’opportunità unica per i 4 giovanissimi per mettere in mostra le proprie capacità indiscusse e comprovate dai risultati agonistici in campo nazionale ed internazionale, confrontarsi con i migliori e crescere come atleti.

“È un momento di grande orgoglio per la nostra squadra e un passo fondamentale nel percorso di crescita dei nostri atleti”, questo è quanto dichiara il Maestro Esposito, nonché membro della commissione Tecnica Regionale della FIJLKAM, che da anni con passione accompagna gli allievi in questo percorso di crescita sportiva e personale. "Auguriamo a tutti i convocati di dare il massimo, di imparare tanto e di rappresentare al meglio i nostri valori e il nostro impegno nel mondo del karate. Siamo certi che questa esperienza sarà fonte di ispirazione e motivazione per tutti".