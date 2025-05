Un fine settimana memorabile per il karate campano quello appena trascorso all’E-Work Arena di Busto Arsizio, in provincia di Varese, dove si è svolta la prima edizione dell’Adidas Open League Lombardia, una delle tappe più attese del circuito nazionale giovanile. L’evento, organizzato dalla FIJLKAM, ha coinvolto 1.325 atleti provenienti da 277 società italiane, in rappresentanza di tutte le regioni.

Tra tutte le rappresentative regionali, l’A.S.D. Universal Team Centro Sociale Oratorio Arcobaleno, gestita dal M° Ferdinando Diego Esposito era presente con i suoi atleti.

Tra i risultati, ottima medaglia di bronzo su 35 atleti in categoria per Nicola Esposito (Kumite Maschile Juniors -76 Kg): per un soffio non ha avuto accesso alla finale per l’oro, dopo aver vinto 3 incontri senza subire alcun punto.

Quinto classificato su 43 atleti in categoria Mario Scarico (Kumite Maschile Cadets -70 Kg), dopo aver vinto 4 incontri cede il passo all’avversario.

Settimi classificati Emilia Esposito (Kata Juniors) e Fabiano Intagliatore (Kumite Maschile Cadets -57 Kg), per loro è mancato poco per accedere alla finale per il bronzo.

L’Open League Lombardia ha rappresentato un banco di prova sportivo ed un momento di crescita e confronto per tutti, ma non sempre il risultato finale riflette tutto l’impegno e la passione dei karateka. A pochi passi dal podio Davide Annunziata, Manuel Buondonno, Francesco Pio Forioso, Myriam Gallo, Terry Gargiulo e Antonio Merluzzo.

Ora testa alla prossima tappa, per il Campionato Italiano Cadetti in programma a Ostia sabato 24 maggio.