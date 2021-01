La Campania dopo l’Epifania potrebbe passare nella zona gialla.

Dopo le festività si ritorno al meccanismo delle fasce di colore per le regioni d’Italia. Di conseguenza questi potrebbero essere gli ultimi giorni di zona rossa per la regione di De Luca che pare non essere tra quelle a rischio dopo le feste di Natale.

Si torna così alla “normalità”: con i negozi, riaprono fino alle 18 anche bar e ristoranti. Ma attenzione, il governo determinerà le zone dopo le verifiche degli esperti sull'andamento del contagio. I dati continuano ad essere altalenanti: da una parte la curva del contagio che pare rallentare, dall'altra l'Rt in aumento e - nel primo bollettino del 2021 - il tasso di positività al 14,1%, ancora in crescita.

Ci sono però alcune regioni che rischiano di essere inserite nella fascia di alto rischio, ovvero Veneto, Liguria e Calabria, che secondo l'ultimo report Iss hanno superato il valore 1 di Rt. Puglia, Basilicata e Lombardia sono molto vicine a quella soglia, rischiando anche esse di finire tra le zone rosse.