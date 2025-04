La Campania piange Papa Francesco, il Pontefice simbolo di coraggio che aveva dato una voce agli ultimi. Bergoglio Aveva 88 anni. "La morte di Papa Francesco ci addolora profondamente. Si è spenta la voce che in questi anni, con più forza, si è levata a difesa della pace, contro la barbarie della guerra; la voce che con più coerenza ha difeso le ragioni degli emarginati, dei malati, degli ultimi". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Si è spenta la testimonianza più coerente a difesa dei valori umani universali e del dialogo fra i popoli. Il mondo intero è oggi più povero", ha sottolineato.

"Grande dolore per la morte di Papa Francesco. Aveva con Napoli un rapporto straordinario, per le sue origini culturali e per la sua vicinanza alle sofferenze e alle speranze del nostro territorio". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. "Bergoglio è stato testimone di pace, la sua lezione serva ancora di più oggi a trovare la strada giusta per ricostruire una nuova prospettiva di pace e di giustizia sociale in un'era così delicata e instabile".

"Grazie, Papa Francesco, per il tuo esempio di umiltà, misericordia e amore verso gli ultimi - dichiara Mario Casillo, capogruppo regionale del Partito Democratico - Ci hai insegnato fino all'ultimo che la tenerezza è una forza, che la fede cammina mano nella mano con la misericordia. Buon viaggio verso la casa del Padre".

"Papa Francesco è stato guida illuminata della Chiesa e testimone instancabile del Vangelo della pace, della giustizia e della misericordia. Con coraggio, umiltà e visione, ha saputo parlare al mondo intero, promuovendo dialogo e solidarietà - dichiara il sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza - Ho avuto l’onore di incontrarlo nel 2018 a Nomadelfia, alle porte di Grosseto, in occasione della sua visita alla comunità fondata da don Zeno: in quel breve ma intenso incontro ho potuto cogliere tutta la sua forza e il suo carisma. Il suo impegno per i più fragili e la sua voce in difesa della dignità umana resteranno un esempio universale. Grazie per tutto ciò che ci hai donato".

"Il 14 ottobre 2018, colmi di commozione, partecipammo a Roma alla celebrazione per la canonizzazione di Vincenzo Romano, il nostro Parroco Santo. Oggi lasci un grande vuoto non solo per noi cattolici, ma per l'intera umanità. Buon viaggio Papa Francesco", così Loredana Raia, vicepresidente del consiglio regionale del Partito Democratico.

"La morte del Papa ci colpisce profondamente. L'importanza del suo Pontificato si è rivelata a tutti noi fin dalla scelta del nome, mai assunto in tanti secoli dai suoi predecessori. La professione della carità ha attraversato ogni gesto, ogni parola, ogni silenzio. Ha scelto uno stile sobrio, lontano dai fasti pontifici, fatto di umiltà concreta e gesti forti, capaci di parlare a credenti e non credenti. Si è mostrato anche come uomo sofferente, ma mai rassegnato. Un pastore che ha saputo donarsi fino all’ultimo giorno, testimoniando una fede viva e comune. Sarà ricordato anche per il coraggio con cui ha parlato alla Chiesa e al mondo, chiamando per nome le ingiustizie e difendendo gli ultimi. Sarà ricordato per aver saputo toccare il cuore delle persone, non solo con la dottrina, ma con i gesti e l’amore vissuto fino in fondo. Grazie, Francesco", così il sindaco di Torre Annunziata Corrado Cuccurullo.

"Oggi è davvero un giorno triste, per la scomparsa di un Papa umile, infinitamente buono e giusto. Un padre per tutti, capace di parlare al mondo con tenerezza e verità. Ha rivoluzionato la Chiesa non con clamore, ma con l’esempio, l’ascolto e l’amore autentico. La sua assenza peserà, ma la sua eredità spirituale resterà viva e potente nei cuori di chi lo ha amato e seguito", ha di hiarato il Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello.