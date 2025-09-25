Una antica (Olivetti) Lexikon 80 tragicamente storica diventa un importante reperto come la sua auto Mehari verde esposta nella sala della memoria a San Giorgio a Cremano. E’ stata consegnata pubblicamente questa mattina alla Rivista di inchiesta e approfondimento su mafie, corruzione, ambiente “lavialibera” in presenza di numerosi studenti degli istituti IC Don Milani, Dorso e IC2Massaia, per un viaggio che si svolgerà attraverso 11 città dell’Italia. La macchina da scrivere sarà esposta al pubblico per entrare nella storia come testimonianza della coraggiosa voce del giovane giornalista d’inchiesta levatasi contro le mafie e che per questo ha perso la vita assassinato nel lontano 23 settembre del 1985 ma che è entrato nel cuore di tutti. L’evento è stato voluto da Libera la rete di associazioni contro le mafie e “ lavialibera” in collaborazione con la Fondazione Giancarlo Siani. E ha visto la partecipazione di Paolo Siani fratello di Giancarlo, Franca Fico Commissario Prefettizio per la città di San Giorgio a Cremano, Elena Ciccarello direttrice de “lavialibera” e Pasquale Leone referente di Libera Napoli, che hanno mdato vita a un momento di unione e di riflessione sull’importanza del giornalismo d’inchiesta. Un lungo e sentito applauso dei giovanissimi studenti presenti nella sala ha accolto l’entrata di Paolo Siani che ha depositato la macchina da scrivere sulla scrivania ove tutti hanno potuto ammirarla quale fondamentale strumento che Giancarlo Siani usava per scrivere i suoi pezzi di cronaca, quegli articoli frutto delle sue inchieste ma che avrebbero decretato la sua morte, e di fronte al quale si scopre una emozione che scuote profondamente. Questa macchina da scrivere, oggi, davanti al giovane pubblico ha indicato quanto peso abbia avuto nel delicato pericoloso e coraggioso lavoro svolto da Siani con i suoi oltre seicento articoli, lontano dalla quella condizione di tranquillità che altri avrebbero adottato pur scrivendo come corrispondenti per "Il Mattino", dall’infocata Torre Annunziata del tempo e denunciando le attività criminali della camorra e la sua infiltrazionenegli affari e nella politica.

La storia di Siani è quella di un attivista che ha lottato per la legalità, per la giustizia e che tramite la sua Lexikon 80, metteva nero su bianco le scomode e pericolose verità che nessuno era pronto a leggere scontrandosi per questo con un sistema di potere troppo forte, che lo condannò a morte nell’85. Dopo così tanto tempo, restano ancora molti misteri che si nascondono dietro a una delle vicende più tragiche della cronaca italiana e ci chiediamo se quella macchina potesse parlare quanto ancora racconterebbe di ciò che Giancarlo sapeva e avrebbe raccontato attraverso i suoi reportages che scriveva picchiettando su quei tasti rumorosi. “Eventi come questi servono anche a far crescere i nostri ragazzi – ha spiegato Paolo SIANI - perché la parte più viva della città è la scuola non c’è altro posto più vivo e più effervescente della scuola, per cui voi – rivolto agli insegnanti - avete in mano un potere straordinario utilizzatelo per far crescere bene questi ragazzi e quindi migliorare la società parlando di queste cose e Giancarlo è uno strumento forte a questo fine“.