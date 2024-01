La magia del Presepe di Pimonte rivive ancora per un'ultima data straordinaria. Dopo le avverse condizioni metereologiche che non hanno permesso lo svolgimento della serata del 7 gennaio gli organizzatori hanno scelto sabato 13 gennaio come giornata conclusiva della trentesima edizione del Presepe Vivente.

Una serata che regalerà più di una sorpresa ai visitatori. ''Ve l’avevamo promesso - scrivono gli organizzatori dell'Associazione Solo per Amore- ed eccoci ad annunciarvi l’ultima data di questa straordinaria ed entusiasmante trentesima edizione del nostro amato Presepe Vivente.

Appuntamento quindi sabato 13 gennaio dalle 17.00 alle 20.00 con una sorpresa per i bambini da parte dei re Magi. Ma non sarà questa la sola novità per chi si recherà in Valle del Lavatoio: “Chi parteciperà - annuncia il vice presidente della Comunità Montana dei Monti Lattari Luca Balestrieri - avrà la possibilità di riservarsi lo sconto alla 31ª edizione”.

La manifestazione organizzata dall’associazione Solo per Amore si avvale del patrocinio e la collaborazione del Comune di Pimonte, della Città Metropolitana, della Fondazione Monti Lattari, dell’Ente Parco dei Monti Lattari, della Comunità dei Monti Lattari e della Regione Campania.

Si ricorda che per saltare la fila per la cassa potrete acquistare i biglietti sul sito: https://www.soloperamoreodv.it.