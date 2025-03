Dalla prima stagione di Serie A nel 1929/1930, il calcio italiano può vantare quasi un secolo di storia con questa formula e ben 123 edizioni disputate, fino alla stagione 2024/2025. Tutto cominciò nel lontano 1898, quando erano presenti più gironi e il Genoa iniziò a dominare vincendo una serie di scudetti. Il Vecchio Balordo si impose nel panorama nazionale fino al 1958, quando la Juventus vinse il suo decimo scudetto, iniziando la cavalcata straordinaria nel suo monopolio statistico.

Oggi, la storia statistica di Serie A può vantare una vasta letteratura di scommesse sportive che raccontano dietro ogni simbolo, la storia del campionato più difficile al mondo, capace di dare sempre il suo contributo importante anche a livello UEFA e FIFA.

Curiosità record: le vittorie e le sconfitte consecutive in Serie A

Il record all time di 17 vittorie di fila è stato fissato dall’Inter di Roberto Mancini nella stagione 2006/2007, strappando il primato di 11 vittorie consecutive, ottenuto dalla Roma nella stagione precedente. Il record all time di 14 sconfitte consecutive in Serie A è stato fissato dal Benevento nella stagione 2017/2018, anno in cui lo Stregone peggiorò anche il primato negativo di 29 sconfitte totali su 38 match.

Il derby di Roma numero 200.

Il 5 gennaio 2025 è stato disputato il derby numero 200 tra Roma e Lazio, terminato con la vittoria della Lupa per 2 - 0. In totale sono 75 le vittorie della Roma contro le 58 della Lazio, mentre solo in Serie A sono 163 i derby e la Magica ha vinto 59 partite, contro le 43 delle Aquile. Come è possibile notare, sono in grande numero anche i pareggi.

Il record di campionati di Serie A disputati senza mai vincere lo scudetto.

Questo è un record particolare, perché soltanto l’Atalanta è riuscita a disputare 65 stagioni in Serie A dal 1928 al 2024 senza mai vincere lo scudetto.

Scudetti vinti senza mai perdere.

Nella stagione 2011/2012 la Juventus vinse lo scudetto senza mai perdere in campionato, eguagliando il record del Milan campione d’Italia del 1991/1992.

Le più forti dopo Juve, Inter e Milan.

A primeggiare nell’Albo d’oro di Serie A senza la tris più forte c’è il Genoa 9 scudetti, seguito dal Bologna, Torino e Pro Vercelli a quota 7 Tricolori nel palmarès. Cambia la situazione nella classifica all time di Serie A per punti guadagnati, perché alla quarta posizione c’è la Roma, con il record di 13 secondi posti, seguita dalla Fiorentina e dal Napoli alla sesta posizione nella massima categoria.

Record Juve del 2024/2025: la peggiore sconfitta e il pareggio più pazzo.

Nel match di marzo 2025 la Juve sconfitta 0 - 4 in casa fissa il suo record negativo e non capitava da 58 stagioni, l’ultima sconfitta così terribile risale al 1967 contro il Torino, in un derby micidiale. In questa stessa stagione, nel mese di ottobre 2024, la Juventus ha stabilito un altro record insieme all’Inter in un derby d’Italia pazzesco, terminato 4 - 4 tra ribaltoni e rimonte. Non era mai accaduto che un match tra Inter e Juve terminasse con così tanti gol.

Lazio contro Roma nel derby dei bomber più forti di Serie A

Il derby di Roma continua anche nelle statistiche all time dei migliori bomber di Serie A, perché Silvio Piola, che domina la classifica con 274 gol ne segnò ben 143 con le Aquile, mentre Francesco Totti, con i suoi 250 gol, li ha segnati tutti con la Roma. Questi due calciatori sono anche i migliori goleador della stracittadina della capitale.