La Vesuvio Oplonti Volley è pronta ad affrontare un’altra trasferta in terra di Puglia, sul campo della Greenergy Castellaneta, in provincia di Taranto. La formazione allenata da coach Ciro Alminni, forte di due successi raccolti nelle prime due gare del girone I del Campionato di Serie B2 di volley femminile, è pronta a scendere in campo presso la tendostruttura comunale di via Aldo Moro. L’incontro è previsto domani sera, sabato 21 Ottobre, alle ore 18.00.

Il Castellaneta è reduce da due sconfitte consecutive: la prima, subita in casa per 1 a 3 contro l’Ancis Villaricca, e, la seconda, per 3 a 0 subita in trasferta contro la Intec Service. La gara di Castellaneta, come affermato dal coach Alminni, “non va assolutamente sottovalutata”.

“E’ vero che le nostre avversarie – ha dichiarato Alminni – vengono da due sconfitte consecutive, ma è anche vero che i risultati di inizio stagione sono molto relativi. La Greenergy è una squadra composta da giocatrici esperte e i risultati dei primi due incontri non hanno assolutamente rispecchiato il loro vero valore, che è sicuramente di un livello superiore rispetto a quanto visto nei primi due match di campionato”.

La Vesuvio Oplonti, mercoledì scorso, ha giocato un’amichevole sul campo dell’Arzano, contro una compagine di categoria superiore, perdendo col risultato di 3-1. “E’ stato importante per le nostre ragazze – ha sottolineato Alminni – confrontarsi con avversarie di categoria superiore. In questo modo riusciamo a renderci conto anche del livello diverso di prestazioni in campo. Queste gare amichevoli servono per migliorarsi nel tentativo di innalzare l’asticella e fare sempre meglio”

Poi, un ultimo commento sulla gara di domani sera: “Quello di Castellaneta – ha sottolineato il coach della Vesuvio Oplonti – è un campo ostico. Troveremo un pubblico infuocato. Abbiamo già sperimentato, nella prima di Campionato a Monopoli, il calore che i tifosi pugliesi mostrano per le proprie squadre. Avremo un palazzetto dello sport che farà tutto il tifo per le proprie beniamine tarantine, ma le mie atlete sono consapevoli dei propri mezzi e affronteranno la gara con la consueta grinta, concentrazione e determinazione, in quanto hanno ancora tanti margini di miglioramento”.

Mister Alminni ha anche espresso la propria gioia di avere “problemi” di formazione grazie ad una rosa che è a completa disposizione, con il pubblico di Torre Annunziata che spingerà le tigers seguendole, in diretta, sulle piattaforme digitali.