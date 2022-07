“Preoccupanti le condizioni del reparto di Radiologia dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, dove il personale tecnico sanitario, in sotto organico, vive da tempo un forte disagio lavorativo e psico-fisico. Nonostante lo spirito di abnegazione e l’impegno encomiabile ampiamente dimostrati sul campo, gli operatori si trovano a far fronte a un carico di lavoro non più sostenibile, considerato anche il fatto che si occupano pure delle utenze provenienti dai presidi ospedalieri di Boscotrecase e di Torre del Greco. Torre del Greco. Punta coltello contro i medici: nuova follia al Maresca Voleva essere visitato senza attendere il suo turno: denunciato un uomo

Per questo motivo, ho presentato apposita interrogazione per chiedere al presidente della Giunta di attivarsi presso i vertici dell’Asl Na3 Sud e disporre l’assegnazione di unità qualificate ed adeguate per far fronte all’emergenza che si vive nell’ospedale stabiese. Spero che De Luca non faccia come al solito, e risponda sull’ennesimo ‘miracolo’ della sanità in Campania”. Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.