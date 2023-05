I lavoratori degli Asilo Nido delle Municipalità II, VI, VII, VIII, IX e X del Comune di Napoli sciopereranno per l'intera giornata il prossimo lunedì, 15 Maggio. Il motivo della protesta, spiega in una nota il segretario sanità privata e Ssaep della Cgil Campania Funzione Pubblica Marco D'Acunto, "va rinvenuto nel fatto che da tre mesi non percepiscono lo stipendio. Una situazione già portata all'attenzione del Prefetto lo scorso 31 marzo ed a fronte della quale gli impegni assunti dalle cooperative affidatarie dei servizi (Abu, Acsom, Baby garden) non sono stati mantenuti. Pesa sulla vertenza anche il fatto che l'assessore all'Istruzione del Comune di Napoli, dottoressa Striano, non ha inteso accogliere la richiesta d'incontro da parte della Fp Cgil". Lunedì i lavoratori in sciopero si riuniranno nello spazio antistante la sede del Comune di Napoli di Palazzo San Giacomo per chiedere un incontro all'assessore vista la situazione di disagio e difficoltà che stanno vivendo.