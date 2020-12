Nuove richieste di lavoro in Campania e non: si ricerca la figura di una baby sitter sul territorio di Torre Annunziata. Posti aperti per addetti alle vendite nel Piemonte e nelle Marche

Si ricerca baby sitter sul territorio di Torre Annunziata. La persona dovrà prendersi cura di un bimbo di 2 anni e mezzo, nei giorni lunedi e mercoledì pomeriggio dalle 16, 30 alle 18, 30. Tipo di tata cercata: assistente all'infanzia, tata a domicilio. Il lavoro avrà inizio il 4 gennaio 2021 con necessità durante le vacanze scolastiche. No Automobile richiesta : No Patente richiesta : No. Se interessati scrivere a