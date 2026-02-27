Le benedizioni in vista della Pasqua, che vedono i sacerdoti di ogni parrocchia in questo periodo di Quaresima peregrinare da un palazzo all'altro, sono prenotabili con il Qr code. Accade ormai in diverse parrocchie, come quella romana di San Lino. "Passeremo a benedire le famiglie della parrocchia in vista della Pasqua, ma chiediamo la tua prenotazione", si legge nel volantino lasciato nella buca delle lettere dei parrocchiani dove è stampato l'apposito quadratino digitale da inquadrare con lo smartphone.

Gli impegni delle famiglie, tra il lavoro e le altre incombenze, come anche la penuria dei sacerdoti, richiedono un minimo di organizzazione, anche digitale, per far sì che questo appuntamento possa svolgersi senza troppe perdite di tempo. Come anche, per esempio, in questi giorni è tutto digitalizzato anche ad Assisi, dove i frati sono impegnati nell'ostensione del corpo di San Francesco a ottocento anni dalla morte. Occorre il Qr code della prenotazione non solo per poter vedere la teca con il corpo del santo ma, per esempio, anche per partecipare alle messe nella basilica superiore dedicata al santo. Il Qr code è stato ampiamente utilizzato anche nel corso del Giubileo. Soprattutto nell'appuntamento che ha visto l'arrivo a Roma di oltre un milione di giovani, sono state diverse le parrocchie che hanno fornito ai ragazzi che accoglievano non solo un posto letto e da mangiare ma anche il quadratino digitale con tutte le informazioni utili e recapiti da contattare in caso di necessità, e in alcuni casi catechesi e riflessioni.

Un altro progetto digitale, già attivo in molte chiese in Veneto, è 'ohappiday' che sempre con il sistema del Qr code consente di scaricare la storia, informazioni artistiche e, in alcuni casi, anche testimonianze spirituali legate al luogo di culto. Ma le esperienze sono diffuse, dalla parrocchia di Santa Margherita a Salerno che per un mese e fino al 19 marzo celebra il mese di San Giuseppe con una preghiera da scaricare grazie sempre al codice digitale, o alla parrocchia di Quartirolo a Carpi che invita a prenotarsi con il Qr code per il prossimo incontro, in programma il 7 marzo, dedicato agli animatori della comunicazione, solo per fare alcuni esempi.