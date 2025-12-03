Le piogge lambiscono in Sud, ma bel tempo per il ponte dell'Immacolata
03-12-2025 | di Redazione
La pioggia sarà ancora protagonista fino a venerdì ma per il ponte dell'Immacolata arriva il bel tempo. Nelle prossime ore sono previsti isolati acquazzoni sulle estreme regioni meridionali, poi arriverà un peggioramento verso Sardegna e Nord-Ovest. Sulle Alpi tornerà la neve sopra i 1300-1500 metri e avremo piogge sparse tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia.
Non solo: stasera una nuova perturbazione provocherà piogge e locali nubifragi dalla Sicilia orientale e tirrenica verso la Calabria. Entro giovedì mattina il maltempo avrà colpito in modo molto intenso la Sicilia, la Calabria, la Puglia e la Basilicata. Tra la sera e il pranzo del giovedì si prevedono oltre 50-100 mm di pioggia su queste zone.
Torna la pioggia, dalla prossima settimana il vero freddo
In arrivo due perturbazioni: le previsioni
Da venerdì il meteo inizierà a migliorare e durante il weekend tornerà il sole e il tempo asciutto al Centro-Nord, per tutto il Ponte dell'Immacolata. Al Sud avremo ancora qualche rovescio sparso fino a sabato, ma in un contesto di deciso miglioramento.
Nel dettaglio:
Mercoledì 3 dicembre
Al Nord: peggiora con precipitazioni al Nord-Ovest; nevischio sulle Alpi. Al Centro: generalmente nuvoloso. Al Sud: piogge sulle ioniche, nuovo peggioramento dalla sera.
Giovedì 4 dicembre
Al Nord: piogge sparse specie al Nord-Ovest; neve sulle Alpi. Al Centro: piogge e rovesci sparsi. Al Sud: mattinata di maltempo su Puglia, Basilicata e Calabria.
Venerdì 5 dicembre
. Al Nord: stabile. Al Centro: qualche piovasco su Lazio, Abruzzo e Molise. Al Sud: piogge sparse sulle Tirreniche.
Tendenza: bel tempo per il Ponte dell'Immacolata salvo qualche pioggia residua al Sud.
