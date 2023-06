Di Caprio torna a Ercolano e Pompei. Dopo la visita del 2019 la star hollywoodiana in compagnia della mamma e del padre visita il parco archeologico di Ercolano e a quello di Pompei. E si fa fotografare mentre esce dal parcheggio del sito archeologico della villa dei Papiri e nel viale di ingresso di Pompei.

Leonardo DiCaprio, in Italia con i genitori, fa tappa in Campania e si dedica ad un tour culturale. Prima fa sosta a Caserta, dove ha visitato la Reggia. Si ferma, poi, alla nota pizzeria I Masanielli di Sasà Martucci, dove ha gustato una creazione del noto pizzaiolo gourmet. A darne notizia su facebook, con tanto di foto ricordo con la star del cinema, è proprio il pizzaiolo casertano.

"Ancora non ci credo - scrive Martucci nel post - ma ho avuto il piacere di accogliere Leonardo DiCaprio e la sua famiglia nella mia pizzeria di Caserta, sono venuti a mangiare come delle persone comuni. Hanno voluto assaggiare più pizze e io sono stato orgoglioso di fargli conoscere il mio territorio, gli abbiamo raccontato dei prodotti che utilizziamo e hanno apprezzato moltissimo. Valorizzare il territorio significa questo, investire su se stessi avendo la consapevolezza di poter esprimere un potenziale, costruire qualità e contenuti, perché abbiamo tanto da dare. I Masanielli portano Caserta nel mondo e attirano il Mondo a Caserta, è questo è qualcosa di straordinario. DiCaprio ha origini italiane e in particolare casertane: i bisnonni, Salvatore Di Caprio e Rosina Cassella, erano infatti nati entrambi ad Alife, pur essendosi conosciuti in America, dove si sposarono nel 1893.