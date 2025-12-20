Prosegue l’iniziativa “Natale al Castello” di Lettere, che dopo l’esordio del 16 novembre scorso entra adesso nel vivo della programmazione nella settimana che precede il Natale. Il Castello medievale, trasformato in un autentico borgo natalizio, ospita i mercatini di Natale, percorsi enogastronomici e tante attrazioni e animazioni per i bambini con ingresso gratuito. Un evento organizzato dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune e affidato alla direzione artistica di Alfredo Varone. Il programma natalizio si aprirà oggi pomeriggio alle 16, con l’accoglienza degli Elfi. Alle 17 ci sarà poi l’arrivo di Babbo Natale, prima del musical degli Elfi e la baby dance e laboratori, la letterina di Babbo Natale e la preparazione dei pacchi regalo. Alle 19 invece spazio all’aperitivo di Natale al Castello, con prodotti tipici e dolci di Natale. La serata proseguirà con la caccia al tesoro con gli Elfi, il saluto a Babbo Natale e (a partire dalle 22) Emozioni al Castello con dj set di Natale. Domenica 21 dicembre invece l’apertura è prevista già alle 11 del mattino con l’accoglienza degli Elfi e la baby dance. Alle 13 invece il pranzo a base di prodotti tipici del territorio, a cui farà seguito la tombolata e l’esibizione di arte e giocolieri. Alle 17 ci sarà invece l’arrivo di Babbo Natale, con tante sorprese per grandi e piccini fino alle 22 con dj set di Natale. “Prepariamoci a vivere un’esperienza unica tra luci, profumi natalizi e tanta allegria – afferma Catello Comentale, presidente della Pro Loco – Ai Mercatini di Natale del Castello di Lettere ci aspettano ospiti specialissimi pronti a far divertire grandi e piccini: Cappuccino Assassino, Ballerina Cappuccina e Huntrix. Anche in questo fine settimana – continua – tra stand artigianali, sapori tipici, animazione e spettacoli, il Castello si trasformerà in un luogo incantato dove ogni angolo racconta una storia”. Anche per il sindaco Anna Amendola “questo evento si inserisce nel più ampio programma di manifestazioni natalizie che stanno animando il Comune di Lettere. Questa manifestazione costituisce un momento importante di promozione di Lettere ma anche di tante attività economiche dei Paesi limitrofi. Infatti, i Mercatini sono animati da espositori provenienti da tutta la regione Campania per presentare i loro oggetti artistici, il loro artigianato. Inoltre, i Mercatini ospitano le eccellenze enogastronomiche tipiche dei produttori di Lettere e degli altri Comuni della regione”.