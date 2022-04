"Il Covid Hospital torni alla sua funzione origiaria". Interrogazione di Valeria Ciarambino, capogruppo M5S in Regione Campania, sulla situazione del Sant'Anna-Madonna della Neve a Boscotrecase. Il documento è stato presentato assieme all'onorevole Luigi Cirillo.

"A distanza di oltre due anni dall’inizio della pandemia, il covid hospital di Boscotrecase è fuori dalla grande emergenza. Oggi offre prestazioni specialistiche a pazienti che risultano positivi al Covid ma è in grande parte sottoutilizzato. È necessario che torni ad essere finalmente un presidio fruibile da tutti i cittadini dell’area vesuviana, con un servizio di pronto soccorso di livello avanzato che viene definito DEA. Covid Hospital Boscotrecase, al via la riconversione: riaprono primi reparti ordinari Il cambio è previsto per il prossimo mercoledì. Settimane cruciali per il pronto soccorso

Per questa ragione ho presentato un’interrogazione con il mio collega Luigi Cirillo per chiedere la riconversione del presidio di Boscotrecase alla sua funzione originaria di Dea di primo livello nella rete dell’emergenza e urgenza. Come già definito dalle delibere dell’Asl prima che un’ennesima recrudescenza della pandemia bloccasse il programma.

Ora ci sono tutte le condizioni per ripartire e assicurare a tutti i cittadini di quell’area un pronto soccorso avanzato e un ospedale efficiente".