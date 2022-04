L’Oplonti Volley è nella storia della Pallavolo campana. E’ festa grande al Pala Falcone di Pomigliano d’Arco. Di fronte, a contendersi la Coppa Campania, le due grandi della Serie C Femminile, Ancis Villaricca (a cui vanno i complimenti da parte di tutta la Vesuvio Oplonti Volley) da un lato e Oplonti Volley dall’altro. Ma ad alzare il trofeo, sono le Tigers di Torre Annunziata.

E quando il Presidente regionale della Fipav, Guido Pasciari, ha consegnato la Coppa a capitan Drozina, è scattata la ola degli oltre cento tifosi giunti da Torre Annunziata per alzare la coppa al cielo.

Una festa nella festa. Un vero e proprio spettacolo di sport con i bambini, le cui teste spiccavano per il cappellino color arancio che indossavano, a cantare dagli spalti “Alè Oplonti Alè…”.

Poi il giro di campo con la squadra e il doveroso selfie con tutti i tifosi. C’è euforia in campo. Coach Luciano Della Volpe e le sue atlete festeggiano. Poi arriva il presidentissimo Angelo Cirillo. Le ragazze lo prendono in braccio e lo innalzano in cielo. Vesuvio Oplonti Volley pronta per la finale di coppa Campania Al PalaFalcone di Pomigliano la sfida contro Ancis Villaricca

E’ festa grande per un trofeo che per la prima volta si ferma a Torre Annunziata. Mai, infatti, una formazione dell’hinterland torrese-vesuviano era riuscita in un’impresa simile.

Una festa che fa quasi passare in secondo piano il 3-0 strepitoso delle oplontino. Pronostico che era stato già anticipato sugli spalti da una baby tifosa, Emanuela: «Tanto vinciamo 3-0». Perché così le Tigers ci hanno abituato in questa stagione, tutte vittorie per 3-0 (tranne una). E così è stato ancora una volta. Tuttavia, il risultato non è stato così scontato come potrebbe sembrare.Tre set combattutissimi, che le due squadre hanno affrontato punto (25-20, 25-16, 26-24).

«Che vinca la squadra migliore», aveva detto ad inizio gara il responsabile territoriale Fipav, Luigi Saetta. E la squadra più forte è stata l’Oplonti Volley che sta raccogliendo ora i frutti di un’organizzazione encomiabile, sotto la regia del Direttore Generale Carmine Arpaia fondatore, circa quarant’anni fa, dell’associazione sportiva.