E’ l’Oplonti Volley dei record. Quattordici gare vinte di fila su altrettante disputate in campionato (15 se si considera anche la semifinale di Coppa Campania). Soltanto due set persi finora. Un ruolino da vera ammazza-campionato. Sono numeri che hanno mandato in tilt tutte le avversarie del Girone A del Campionato di Serie C Femminile.

Ancora un 3-0, quello del posticipo di ieri in trasferta contro la Sales Gragnano. Un risultato secco, quasi da far pensare che si sia trattato di una gara “facile”. In realtà, coach Luciano Della Volpe può contare su un roster che sta migliorando sempre di più, gara dopo gara, allenamento dopo allenamento.

Tornando alla gara di ieri (13-25, 14-25, 14-25 i parziali), il tecnico oplontino ha avuto la possibilità di provare vari schemi. In campo, da titolare, il libero Paola De Santis, che ha dimostrato (qualora ce ne fosse ancora bisogno) di essere all’altezza della situazione.

Subito in fuga l’Oplonti Volley, con capitan Drozina a dettare i tempi e ad appoggiare a turno per Foniciello, Resia Esposito, Rendina e Brunella Esposito. Tutto come previsto durante la settimana di allenamenti. Sul 6-15 viene chiamato il primo time out del Gragnano. Si riparte, ma la musica non cambia. Finisce 13-25 il primo set.

Siamo al secondo set, stesso copione. Dopo un testa a testa iniziale, le Tigers mettono poi la quinta. A turno, in campo anche Sabrina Lamberti, Eleonora Sorrentino, Angela Cariello, Emy Celotti e Marilù Lamberti. Le gragnanesi provano a mettere in difficoltà le oplontine, senza mai riuscirci. Scivola via così anche il secondo set (14-25).

Stesso risultato anche nel terzo set (14-25). Funzionano gli schemi provati da coach Della Volpe in allenamento. Velocità e precisione e Gragnano al tappeto.

La Vesuvio Oplonti Volley conquista altri tre punti d’oro e raggiunge quota 41, a quattro lunghezze dalla seconda San Giorgio del Sannio, quando mancano ancora due gare al termine della regular season. Intanto, sabato prossimo al PalaGurgone di Torre Annunziata, arriva la Molinari Napoli, gara che si annuncia fin da ora più entusiasmante che mai.



Le interviste post gara



Luciano Della Volpe, Coach dell’Oplonti Volley: «Contro il Gragnano abbiamo disputato una buona gara. In realtà ci stiamo preparando bene per le partite che ci saranno prossimamente, che avranno tanto valore per noi perché il nostro viaggio non finisce oggi né la settimana prossima. Stiamo aspettando tutti quanti insieme teste due finali possibili per noi. Il nostro atteggiamento è puntato sulla finale di Coppa Campania e sulla finale di campionato, entrambe contro la Ancis Villaricca.

Queste partite non le sottovalutiamo assolutamente. Anzi, ci servono tantissimo per migliorare i nostri automatismi che stanno andando sempre meglio».

Contro Gragnano anche l’occasione per far ruotare le atlete.

«Le ragazze sono pronte, tutte. Me lo dimostrano in allenamento. Non sono la persona da dare contentini. Se le schiero in campo, significa che meritano e meritano di fare qualche punto, un set o altro».

Brunella Esposito, Centrale dell’Oplonti Volley: «Sabato è l’ultima di campionato in casa. Davanti al nostro pubblico ci teniamo a fare bella figura e un’eventuale vittoria varrebbe la vittoria matematica del campionato con una giornata di anticipo. Ci stiamo preparando e stiamo curando anche i particolari in vista delle prossime gare».