"Sono fenomeni che rappresentano ancora dei numeri importanti. Basti pensare che solo lo scorso anno abbiamo chiuso diverse indagini con oltre 1000 denunciati e 200 arrestati". Lo ha detto Ivano Gabrielli, direttore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, alla cerimonia di inaugurazione della mostra "Supereroi. Proteggiamo i bambini insieme" allestita, a Napoli, presso la sede della fondazione Banco di Napoli, che presenta il delicato lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all'abuso e all'adescamento online dei minori. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti, tra l'altro, il questore di Napoli, Maurizio Agricola; il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia. Tra antichi faldoni sono esposti gli scatti che presentano il delicato lavoro svolto dalla Polizia di Stato nel contrasto alla pedopornografia, all'abuso e all'adescamento online dei minori. L'iniziativa, promossa e realizzata dagli operatori della Polizia Postale, si avvale del sostegno di Terre des Hommes Italia, Coriandoli per Shanti Bhavan Onlus, Italia Eventi Group, Fondazione Banco di Napoli e Corecom Campania.

La sequenza fotografica restituisce anche le emozioni vissute dagli operatori di Polizia. Un mercato, quello della pedopornografia, che "produce miliardi di dollari di profitto in tutto il mondo", ha evidenziato ancora Gabrielli. Ma alla polizia si sta attrezzando per affrontare le nuove sfide che possono venire anche con l'intelligenza artificiale. Un lavoro di contrasto da parte degli agenti della specialità della Polizia di Stato che si caratterizza, ha detto invece il questore di Napoli, Maurizio Agricola, "con tre espressioni: empatia, determinazione e fragilità. Bisogna entrare in empatia con gli adolescenti, determinazione perché bisogna avere una capacità investigativa ma anche fragilità perché le donne e gli uomini che fanno questo lavoro sono anche delle mamme e dei papà che devono affrontare questo mondo oscuro". A giudizio del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, "è necessario parlare di più di questi temi e fare in modo che chi si trova in difficoltà possa avere una sponda, la possibilità di denunciare. La vigilanza ed il controllo sociale sono elementi determinanti". Per Loredana Raia, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, quella inaugurata oggi "è una iniziativa lodevole". Raia ha ricordato le diverse proposte di legge avanzate dal Consiglio regionale negli ultimi anni per contrastare "le molteplici insidie del web". Ai ragazzi, ha sottolineato ancora Raia, bisogna ricordare "che c'è la possibilità di uscire da una spirale difficile nella quale possono incappare attraverso il web. I Supereroi di questa mattina ci hanno dato appunto questo messaggio". Presso l'Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli sono inoltre previsti due appuntamenti di approfondimento sul tema dell'adescamento e dell'abuso online dei minori: il primo domani alle 16 e il secondo giovedì alle 9,30, con la partecipazione di esperti, operatori del settore e autorevoli rappresentanti istituzionali.