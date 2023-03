Per affrontare questa sfida, sono necessarie misure preventive e di gestione degli incendi, anche grazie alla collaborazione tra le autorità locali, vigili del fuoco, volontari, agricoltori e la comunità locale. È importante creare una rete di protezione del territorio per prevenire e gestire il problema, tutelando la popolazione e l’ambiente.

La lotta agli incendi boschivi in Campania è una sfida importante per proteggere il territorio e le comunità locali. La regione Campania è particolarmente a rischio a causa delle sue condizioni climatiche e geografiche, tra cui le temperature elevate, la bassa umidità, le colline e le montagne. Inoltre, la mancanza di manutenzione del territorio e la scarsa prevenzione degli incendi boschivi possono aumentare il rischio di propagazione del fuoco.

Una nuova squadra per fronteggiare gli incendi boschivi. E’ nata a Gragnano l’Aib – Pattugliamento, un reparto ad hoc formato e specializzato nell’avvistamento degli incendi boschivi, in un’area estremamente sensibile come quella dei Monti Lattari.

La lotta agli incendi boschivi in Campania è una sfida importante per proteggere il territorio e le comunità locali. La regione Campania è particolarmente a rischio a causa delle sue condizioni climatiche e geografiche, tra cui le temperature elevate, la bassa umidità, le colline e le montagne. Inoltre, la mancanza di manutenzione del territorio e la scarsa prevenzione degli incendi boschivi possono aumentare il rischio di propagazione del fuoco.

I volontari hanno effettuato un corso, fortemente voluto dalla dottoressa Campobasso della Regione Campania, responsabile della Protezione civile campana. Dopo una settimana di studio il nuovo reparto ha conseguito il titolo superando l’esame di abilitazione, allo scopo di diventare avvistatori e pattugliatori operanti sull’intero territorio della Regione Campania.