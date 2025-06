Due giovani fidanzati sono morti in un tragico incidente stradale avvenuto a Sessa Aurunca (Caserta). La coppia - un 23enne carabiniere in servizio in Lombardia che in questi giorni era in ferie, e la fidanzata di 22 anni, - viaggiava in scooter quando sarebbero sbandata finendo fuori strada. Violento l'impatto sul selciato. Sul posto la Polizia di Stato (Commissariato di Sessa Aurunca e Polstrada), che ha chiuso le strade e sta verificando se lo scooter abbia toccato un'altra auto. Il conducente della vettura si è fermato.

La coppia stava percorrendo la provinciale 81 che da San Castrese, frazione di Sessa Aurunca, porta verso la statale Appia e il mare: è lì che erano probabilmente diretti i due fidanzati, che volevano passare una giornata di relax.