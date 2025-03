Aveva 19 anni, e non 17 come appreso in precedenza, la studentessa morta la notte scorsa sul traghetto che da Napoli la doveva portare in gita con la scuola a Palermo. Aurora Bellini, questo il suo nome, viveva a Batignano, frazione di Grosseto: in paese, appena appresa la notizia, tante le attività che hanno chiuso. Da quanto appreso la 19enne lascia i genitori e una sorella gemella. I compagni di classe dovrebbero rientrare domani dalla Sicilia in traghetto.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti nell'ambito delle indagini sulla morte di una studentessa dell'istituto superiore per geometri Manetti-Porciatti di Grosseto, deceduta sul traghetto che da Napoli doveva portare la sua classe, la quarta di indirizzo informatico, a Palermo. Gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul cadavere della giovane