Lunedì 21 Al Nord: stabile e più soleggiato. Al Centro: stabile e più soleggiato; piogge in Sardegna e coste laziali. Al Sud: maltempo estremo su alcune regioni.

Si apre così un weekend con estremo maltempo su tutta l'Italia, ma i nubifragi colpiranno al Sud fino a martedì per l'arrivo di un ciclone sul medio-basso Tirreno.

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Coc (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale attiva in h24 e monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

La Protezione civile ricorda che fino alle 23.59 di oggi 19 ottobre vige l'allerta arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e GIALLA sul resto del territorio regionale. Dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani, domenica 20 ottobre, l'allerta sarà invece di livello giallo su tutta la Campania. Le precipitazioni proseguiranno, dunque, per tutta la giornata di domani e potranno essere anche a carattere di forte temporale.

A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e caduta massi anche in assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei suoli.

La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo in atto ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre.

La Protezione Civile regionale, considerato il quadro meteo in atto ha prorogato di ulteriori 24 ore la vigente allerta meteo. Il maltempo e i temporali caratterizzeranno infatti anche la giornata di domani, domenica 20 ottobre.

A causa delle precipitazioni già in atto su tutta la Campania, particolare attenzione dovrà essere prestata al rischio idrogeologico: saranno possibili allagamenti, frane e caduta massi anche in assenza di nuove piogge a causa della saturazione dei suoli.

La Protezione civile ricorda che fino alle 23.59 di oggi 19 ottobre vige l'allerta arancione sulle zone 1 (Piana campana, Napoli, isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini) e GIALLA sul resto del territorio regionale. Dalle 23.59 di oggi alle 23.59 di domani, domenica 20 ottobre, l'allerta sarà invece di livello giallo su tutta la Campania. Le precipitazioni proseguiranno, dunque, per tutta la giornata di domani e potranno essere anche a carattere di forte temporale. Meteo. Piogge in arrivo, allerta fino a venerdi Avviso di criticità diramato dalla protezione civile anche in Campania

Si raccomanda alle autorità competenti di mantenere attivi i Coc (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti. Prestare attenzione agli avvisi diramati dalla Sala Operativa Regionale attiva in h24 e monitorare il verde pubblico e le strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Si apre così un weekend con estremo maltempo su tutta l'Italia, ma i nubifragi colpiranno al Sud fino a martedì per l'arrivo di un ciclone sul medio-basso Tirreno.

NEL DETTAGLIO:

Sabato 19

Al Nord: maltempo diffuso. Al Centro: brutto tempo ovunque. Al Sud: maltempo anche estremo.

Domenica 20

Al Nord: ultimi piovaschi, migliora nel pomeriggio. Al Centro: instabile specie sulle adriatiche. Al Sud: maltempo estremo su alcune regioni.

Lunedì 21

Al Nord: stabile e più soleggiato. Al Centro: stabile e più soleggiato; piogge in Sardegna e coste laziali. Al Sud: maltempo estremo su alcune regioni.

Tendenza: forti piogge al Sud almeno fino a martedì.

Sondaggio vota Risultati