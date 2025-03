Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana famosa, tra l'altro, per la cosiddetta 'invasione di Roccaraso', insieme all'imprenditrice di Pompei Maria Rosaria Boccia per un video-podcast. Sono le stesse protagoniste a pubblicare oggi sui social un filmato in cui si parla della curiosa sinergia. "Rita allora, hai studiato tutto quello che ti ho detto?, chiede Boccia. "No, non iniziare Maria Rosaria bella, fammi fare a me, io devo essere accussì come song.. Io non so studiare, perchè la mia cervella non si impara le cose... ma lo facciamo, lo facciamo, io a modo tuo e tu a modo tuo", assicura l'influencer napoletana.

Il podcast si chiamerà 'Pasta' e, come spiega Boccia, uscirà ad aprile. Un progetto che si sviluppa "in nove rubriche". Quanto è bello essere napoletani. E poi: politica, "con approfondimenti sulla comunicazione dei politici italiani", comunicazione, medicina estetica, musica, cultura, dieta mediterranea, libri, storie ("dedicato alle storie di vita privata e professionale di personaggi tra cui artisti, scrittori, cantanti, sportivi"). "Una bellissima sorpresa per la gente che ci vuole bene e per la gente che non ci vuole bene", garantisce De Crescenzo.

Su Instagram, poi, Boccia spiega di aver "scelto Rita De Crescenzo perchè penso che sia la persona più adatta a trasformare e divulgare messaggi importanti facendoli diventare virali e dando la possibilità a tutti di avvicinarsi a realtà mai esplorate. Combattiamo insieme le differenze culturali promuovendo il rispetto e l'accettazione delle diversità, contrastando pregiudizi e stereotipi. Facciamolo attraverso la comunicazione, la formazione, l'educazione e l'adozione di buone pratiche". Infine un messaggio rivolto a tutti coloro che hanno cominciato a criticare, anche con toni forti, l'iniziativa: "Il diritto di critica non deve essere mai scambiato con il diritto di offendere e perseguitare".