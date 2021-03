“Siamo pieni, ma non in affanno”. Momento piuttosto complicato al Covid Hospital Boscotrecase. La terza ondata ha travolto l’intera Campania e il vesuviano non ha fatto eccezione.

Le varianti Covid hanno fatto impennare i numeri della pandemia. Così anche il Sant’Anna-Madonna della Neve ha visto riempirsi tutti i suoi reparti. Attualmente dai 5 ai 7 pazienti sono sotto i 30 anni, a conferma di come l’età dei degenti si sia abbassata. Negli ultimi giorni inoltre sono morte altre 3 persone anziane, giunte in condizioni disperate dai pronto soccorso.

A Boscotrecase attualmente sono ricoverate 108 persone, comprese le 6 in rianimazione. Il direttore sanitario Savio Marziani ha così espresso il suo pensiero sull’attuale situazione. “Siamo il presidio Covid con più posti dell’intero sud Italia. Ma in affanno ci vanno gli altri. Attualmente non ci sono più posti disponibili, ma il nostro primario DI Cicco, che lavora in maniera incessante assieme ai colleghi Stefanelli (subintensiva 1) e Di Caterino (rianimazione) è pronto ad aprirne altri in subintensiva”.

Il manager dell’Asl Na 3 Sud ha ripreso anche le parole del dg Gennaro Sosto, che ha parlato di un ampliamento dei posti hub al Sant’Anna-Madonna della Neve. “Siamo sempre in attesa dell’arrivo di altri anestesisti per attivare altri 7 posti letto in terapia intensiva. Inoltre stiamo aspettando per l’inserimento nella piattaforma regionale per il trattamento dei pazienti con le cellule monoclonali. Noi siamo pronti, però, c’è da attendere l’immissione da parte dei medici di medicina generale”.

La campagna di vaccinazione va a rilento, anche a causa dei problemi con AstraZeneca. Marziani ripete ancora come un diktat. “Noi abbiamo già un entourage pronto per la somministrazione alla popolazione di 500 dosi giornaliere. Purtroppo le persone sono spaventate dal punto di vista mediatico e questo ha fatto rallentare la campagna. Ma il vaccino rimane comunque l’unica soluzione per uscire dall’emergenza”.