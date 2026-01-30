Colpo notturno al Municipio di Massa di Somma, dove un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha sottratto circa 300 euro dalla cassa dell’Ufficio Anagrafe. I fatti si sono verificati nelle ore notturne, quando l’uomo ha forzato la porta d’ingresso della struttura comunale, raggiungendo gli uffici della Protezione Civile e dell’Anagrafe.

Una volta all’interno, il 40enne ha racimolato il denaro contante custodito negli uffici e si è poi allontanato. Tuttavia, il suo passaggio non è passato inosservato: le telecamere di videosorveglianza della zona hanno immortalato l’azione, consentendo ai carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio di identificarlo rapidamente.

Le indagini sono state immediate ed efficaci, ma l’episodio ha assunto contorni singolari al momento del controllo domiciliare. All’arrivo dei militari, avvertiti dai colpi alla porta e dalla parola “Carabinieri”, l’uomo ha tentato di nascondersi nel cassettone del letto matrimoniale, sotto il materasso, probabilmente ispirato da recenti casi di cronaca.

Il 40enne è stato denunciato e dovrà rispondere dei reati di furto e danneggiamento.