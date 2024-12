Maurizio De Giovanni sarà l'ospite del prossimo appuntamento di "Boscoreale e i suoi tesori culturali", la rassegna organizzata dall'associazione culturale Il Nuovo Vesuvio e giunta alla sua undicesima edizione.

Lo scrittore partenopeo sarà a Boscoreale per presentare il suo ultimo libro Volver - Ritorno per il commissario Ricciardi, edito da Einaudi Stile Libero Big e pubblicato lo scorso 26 novembre. La presentazione si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 17.30 presso Villa di Bacco (via Settetermini, 29 - Boscoreale). L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Con l'autore dialogheranno lo scrittore Raffaele Trito e il giornalista Gennaro Carotenuto. Interverranno inoltre Pasquale Di Lauro, sindaco di Boscoreale; Ida Trito, assessore comunale con delega alla cultura; e Angelo Cesarano, presidente dell'associazione culturale Il Nuovo Vesuvio. La presentazione è organizzata in collaborazione con la libreria "IoCiSto" e Villa di Bacco.

Sinossi. Luglio 1940. In un'Italia devastata dalla guerra, il commissario Ricciardi, per proteggere la sua famiglia dalle minacce legate alle origini ebraiche della moglie, ha trasferito la figlia Marta e i suoceri nel suo paese natale, Fortino. Sperava di trovare quiete tra le montagne del Cilento e di tenere la sua famiglia al sicuro, ma quella tranquillità è infranta quando il passato torna a bussare alla sua porta. Mentre il fidato brigadiere Maione è impegnato in città per salvare un amico da un destino drammatico, Ricciardi è costretto a fare i conti con antiche ferite che riaffiorano. Lì, immerso nei ricordi d'infanzia, si rende conto che non si può fuggire per sempre da ciò che è rimasto irrisolto. Spesso, tornare alle origini non porta solo conforto, ma richiede il coraggio di affrontare le ombre del passato e chiudere capitoli in sospeso. Volver. Ritorno per il commissario Ricciardi è un viaggio nel tempo e nell'anima, dove il ritorno alle origini diventa un'occasione potente di riscatto e confronto.

Boscoreale e i suoi tesori culturali. L'undicesima edizione della rassegna organizzata dall'associazione culturale Il Nuovo Vesuvio si avvale del patrocinio del Comune di Boscoreale, dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio e dell'Ordine dei Giornalisti della Campania.