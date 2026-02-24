Maxi operazione anti camorra a Napoli, scacco al clan Vanella Grassi. Scattano gli arresti, presi anche esponenti della 'Ndrina Nirta-Strangio. Dall'alba, i militari del comando provinciale di Napoli stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA partenopea nei confronti di persone appartenenti al clan Vanella Grassi. Sono ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.