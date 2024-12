Viabilità in tilt dopo l'apertura del Maximall Pompeii, il sindaco Corrado Cuccurullo convoca una riunione d'urgenza al Comune. Al centro dell'incontro tecnico l'ipotesi di invertire alcuni ingressi e uscite del parcheggio multipiano e rivedere alcuni sensi di marcia su via Plinio.

"Sapevamo che i primi giorni sarebbero stati difficili per tutti: per la viabilità, per i commercianti della zona, per i residenti di via Plinio e del quartiere - spiega Cuccurullo - Il piano è stato studiato per un flusso di 2mila auto all’ora. In questo fine settimana, complici la novità rappresentata dal Centro e la prossimità del Natale, sono arrivate sulle nostre strade circa 6mila auto all’ora. Un numero impressionante che in ogni caso, va gestito".

Sul caos degli ultimi giorni è intervenuto anche l'Assessore alla viabilità Daniele Carotenuto, in prima linea per ridurre i disagi. "Tengo a precisare che i Vigili Urbani erano sul posto sia sabato che domenica. Non possiamo ignorare il grave deficit di organico che affligge la Polizia Municipale. Stiamo monitorando la situazione quotidianamente e l'attenzione è massima. Non siamo indifferenti a quanto accaduto e lavoreremo scrupolosamente per risolvere le problematiche segnalate dai cittadini. Sono in programma ulteriori incontri per apportare eventuali modifiche".

Nel corso della riunione è anche emerso che, a causa del ritardato aggiornamento delle mappe di Google, gran parte del traffico autostradale proveniente da Napoli e diretto al Maximall è uscito al casello di Torre Annunziata Scavi, andando a congestionare via Vittorio Veneto. Stesso problema per chi proveniva da Salerno: in questo caso il navigatore consigliava l’uscita di Boscoreale andando a congestionare via Settetermini. "Questo, insieme al traffico urbano già di per sé eccezionale, ha trasformato piazza Imbriani e il primo tratto di via Plinio in un vero e proprio imbuto. "Il piano sperimentale è entrato in funzione da pochi giorni e va integrato con alcuni correttivi che abbiamo condiviso con Polizia Municipale e proprietà e tecnici della IrgenRE", precisa il sindaco Cuccurullo.

La società si è attivata per chiedere a Google l’aggiornamento delle mappe e alla società Autostrade Meridionali di dare indicazioni attraverso i tabelloni elettronici. "All’amministrazione comunale il compito di garantire una maggiore presenza della Polizia Municipale, soprattutto nelle ore serali di punta e nel fine settimana. La presenza dei movieri con l’ausilio anche di indicatori a led dei parcheggi disponibili, dovrebbe consentire una gestione migliore del traffico. Comprendiamo la difficoltà del momento. Chiediamo a tutti pazienza e collaborazione. Siamo davanti a un’opera che sta trasformando completamente quella porzione di territorio e l’intera città", conclude il sindaco.