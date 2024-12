Viabilità in tilt dopo l'apertura di Maximall Pompeii, ripristinato il doppio senso su via Plinio. Questa mattina si è svolto al Comune un secondo incontro con il sindaco Corrado Cuccurullo, i tecnici di IrgenRe e la Polizia Municipale per valutare eventuali modifiche al piano viabilità sperimentale. Presenti alla riunione l’assessore alla viabilità, Daniele Carotenuto, l’Assessore alle Attività produttive, Alfonso Ascione, e la Presidente della Commissione Viabilità, Nella Monaco.

"Da ieri è stato ripristinato il doppio senso su Via Plinio. Rimane a senso unico, in direzione Pompei, solo il tratto all’altezza dell’ex Deposito Eav, per evitare ingorghi all’incrocio con via Settetermini, che resta a senso unico. Chi proviene da Pompei dovrà utilizzare l’anello entrando in Traversa Penniniello - dichiara il sindaco Cuccurullo - È stata concordata una maggiore presenza degli agenti di Polizia Municipale in Piazza Imbriani, specialmente nelle ore serali e nei fine settimana - continua il primo cittadino - Altri correttivi sono in fase di valutazione, anche per facilitare il lavoro dei commercianti della zona, che ho incontrato ieri insieme agli assessori".

In base a quanto si apprende è al vaglio l'ipotesi di invertire i sensi di marcia di via Melito, strada che congiunge via Roma a Via Vittorio Veneto. Inoltre, l'Amministrazione sta anche valutando di modificare la segnaletica su viale Manfredi per quanto riguarda la sosta. Le macchine a destra saranno posizionate a spina di pesce in modo tale da aumentare i posti auto.

I provvedimenti adottati e quelli in arrivo non sono definitivi, Le sperimentazioni andranno avanti "fino ad una soluzione di massimo equilibrio", ribadisce il primo cittadino. "Il Maximall Pompeii è un’opera destinata a trasformare l’intera area. Saranno, tuttavia, necessarie ancora pazienza e collaborazione perché il traffico, soprattutto durante le festività, sarà comunque intenso, come accade in ogni centro commerciale o centro abitato in questo periodo", conclude il sindaco.