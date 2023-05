Per lunedì un ciclone tunisino inizierà a muoversi verso Nord portando forti acquazzoni inizialmente in Sicilia e poi sul resto del Sud e del Centro. Si tratta di un ciclone caratterizzato da una pressione bassissima e capace di portare estremo maltempo con nubifragi e vento di burrasca.

L'ALLERTA METEO. È in vigore fino alle 20 di oggi una allerta meteo di livello Giallo emanata ieri dalla Protezione Civile della Regione Campania per le zone 1,2,3 della Campania (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Il Centro Funzionale, considerata l'evoluzione della perturbazione che continuerà ad insistere sulle stesse zone del territorio, ha valutato la necessità di un nuovo avviso per domani, domenica 14 maggio. La Protezione Civile della Regione Campania ha quindi emanato un avviso di allerta meteo di colore giallo valido dalle 8 alle 20 di domani, domenica 14 maggio su Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.

Attesi a maggio almeno 15 giorni di pioggia, a causa della scomparsa dell'anticiclone subtropicale africano, responsabile del caldo anomalo del 2022. Lo indicano le previsioni meteo.

La tendenza indica la possibilità di restare senza anticiclone africano almeno fino alla fine del mese. Osserva infatti che molte mappe del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine indicano frequenti fasi fresche e piovose anche a giugno e agosto.

Nelle prossime ore, intanto, si prevedono nel fine settimana frequenti acquazzoni al Centro-Nord alternati a momenti di cielo azzurro, fa eccezione la Sicilia, dove sono previsti picchi di caldo fino a 30 gradi. Tempo instabile anche domani, con piogge diffuse al Centro.

Martedì il ciclone dovrebbe interessare tutta l'Italia, con le piogge più intense previste su Emilia Romagna e asso Tirreno, laddove non si possono escludere situazioni alluvionali. Si tratta ovviamente di una previsione a 3-4 giorni, ma - aggiunge - purtroppo con un'alta attendibilità.

Nel dettaglio:

Sabato 13 maggio

al Nord instabile con piogge sparse, al centro peggioramento diffuso dal pomeriggio, al sud piogge possibili ovunque.

Domenica 14 maggio

al Nord piogge sparse, più consistenti al Nordest, al Centro nuvoloso con piogge frequenti, al Sud nuvoloso sulle peninsulari con qualche scroscio, soleggiato e più caldo in Sicilia.

Lunedì 15 maggio

al Nord: più soleggiato, al Centro peggioramento verso sera, al sud ciclone tunisino in arrivo con forte maltempo, a iniziare dalla Sicilia.