La canicola subtropicale ha i giorni contati: un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa innescherà un'importante svolta a livello emisferico con il ritorno di temporali e grandinate. Prima ci aspettano ancora 24 ore di caldo record su molte città e che per un cambiamento più generalizzato dovremo attendere l'avvio della prossima settimana quando la perturbazione raggiungerà anche il Centro e parte del Sud.

Nel corso di oggi raggiungeremo il picco di questa fase rovente con le temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche di riferimento con punte massime sopra i 37-38°C, soprattutto sulle pianure del Nord, sulle zone interne delle due Isole maggiori e su parte del Centro. Da segnalare la possibilità di temporali sulle zone alpine e prealpine.

Nel weekend è previsto l'arrivo di un fronte temporalesco in discesa dal Nord Europa che andrà ad interagire con il caldo umido preesistente. Andrà prestata la massima attenzione tra sabato 5 e domenica 6 luglio su Alpi, Prealpi e sulle pianure settentrionali dove si innescheranno potenti celle temporalesche in grado di provocare nubifragi e grandinate. Su questi settori è atteso anche un calo delle temperature; sul resto dell'Italia invece l'alta pressione continuerà a garantire una maggior stabilità atmosferica con sole e ancora tanto caldo. Per un cambiamento più generalizzato dovremo attendere l'avvio della prossima settimana quando la perturbazione raggiungerà anche il Centro e parte del Sud.

Nel frattempo, sull'emergenza caldo "da oggi ci sarà una cabina di regia alla quale collaboreranno oltre al dipartimento Protezione della salute, al dipartimento della Protezione Civile e il dipartimento Prevenzione della Regione Lazio, Inail".

Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato da Alessandro Greco a UnoMattina Estate su Rai1. "Rispetto agli anni precedenti non stiamo notando per fortuna un'aumentata mortalità. Avremo dati più certi nei prossimi giorni però per il moento la situazione è stotto controllo", ha sottolineato Schillaci ricordando il numero 1500 "dove abbiamo registrato molte telefonate di over 65".

In alcuni Pronto soccorso, ha poi riferito Schillaci, "sono stati fatti dei canali per chi si presenta con sintomi legati per esempio a un possibile disidratazione", o altri sintomi da colpo di calore, e la cabina di regia aiuterà anche a monitorare queste situazioni. "Oggi e domani i giorni più caldi, vediamo se ci sarà l'annunciato calo delle temperature", ha detto ancora il ministro.

In atto anche una campagna di prevenzione del ministero della Salute partita già dal 26 maggio con il monitoraggio delle temperature di 27 città in Italia con delle previsioni fino a 72 ore con una scala da 0 a 3 e il decalogo con le istruzioni utili. Decalogo che "viene distribuito nelle farmacie e negli studi di medicina generale, e da domani sarà disponibile anche in lingua inglese", ha riferito Schillaci.

Queste le previsioni nel dettaglio:

Venerdì 4 luglio

Al Nord: sole e caldo, temporali di calore in montagna. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Sabato 5 luglio

Al Nord: instabile su Alpi e Pianura Padana, specie centrale. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Domenica 6 luglio

Al Nord: arrivano forti temporali con grandine. Al Centro: soleggiato, caldo e con alcuni temporali sull'Appennino. Al Sud: sole e caldo.

Tendenza: temporali e calo termico al Nord e parte del Centro. Più sole e caldo al Sud.