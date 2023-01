Una vasta depressione richiamerà aria polare-artica verso le regioni adriatiche ed il Sud. Le temperature caleranno di 5-7 gradi sul medio Adriatico e meridione e si registreranno nevicate moderate anche a bassa quota. Il manto bianco si stenderà sull'Appennino dalle Marche fino alla Sicilia, inizialmente a quote di alta collina poi in calo fino ai 200 metri al Centro e fino ai 400-600 metri al Sud .

Una breve pausa con momenti soleggiati in particolare al Sud e sul versante tirrenico con temperature massime oltre i 10 gradi, poi da giovedì torna il freddo e il gelo per altri 10 giorni. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici , meteorologo del sito www.iLMeteo.it che conferma una probabile fase sotto media termica almeno fino alla Candelora, il 2 febbraio .

Una breve pausa con momenti soleggiati in particolare al Sud e sul versante tirrenico con temperature massime oltre i 10 gradi, poi da giovedì torna il freddo e il gelo per altri 10 giorni. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it che conferma una probabile fase sotto media termica almeno fino alla Candelora, il 2 febbraio. Circumvesuviana: stop treni in stazione Interdizione temporanea della fermata di Moregine

Una vasta depressione richiamerà aria polare-artica verso le regioni adriatiche ed il Sud. Le temperature caleranno di 5-7 gradi sul medio Adriatico e meridione e si registreranno nevicate moderate anche a bassa quota. Il manto bianco si stenderà sull'Appennino dalle Marche fino alla Sicilia, inizialmente a quote di alta collina poi in calo fino ai 200 metri al Centro e fino ai 400-600 metri al Sud.