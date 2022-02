Temporali, venti forte e neve fino in collina al Centrosud, al Nord invece di nuovo il vento caldo di Foehn, con massime di 20 gradi a Milano e Torino il 7 febbraio, nel mese freddo per tradizione.

Saranno questi gli effetti del nuovo raid artico che da lunedì irromperà sull'Italia. Dopo un weekend che sarà quasi primaverile, una massa d'aria gelida stagnante da giorni sulla Scandinavia con temperature di -15 gradi si metterà in movimento verso sud nelle prossime ore.

Il fronte freddo dovrebbe raggiungere l'Italia lunedì portando temporali, venti forti ed isolate nevicate fino in collina al centro ed al sud. Di contro, come nelle ultime settimane, l'aria polare in discesa dalla Scandinavia troverà la barriera delle Alpi e non sono previste piogge o nevicate al nord. Anzi, questo raid potrebbe riportare proprio sul Piemonte e la Lombardia il caldo secco del vento di Foehn, conosciuto anche come Favonio, il 'vento fecondatore della primavera', o come zefiro'.

Nel dettaglio:

Sabato 5 febbraio

Al nord: locali nebbie e cielo spesso nuvoloso. Al centro: nubi sparse più compatte sulle adriatiche con piogge sparse. Al sud: cielo coperto con piovaschi specie su Calabria e Puglia.

Domenica 6 febbraio

Al nord: in gran parte coperto in pianura. Al centro: nuvoloso ma con temperature miti e schiarite più ampie sulle adriatiche. Al sud: nubi sparse e qualche pioviggine.

Lunedì 7 febbraio

Al nord: soleggiato, venti di Foehn al nord ovest, neve sui confini alpini. Al centro: piovaschi sugli Appennini. Al sud: veloce maltempo con temporali e venti forti, locali nevicate oltre i 1000 metri.