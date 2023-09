Due perturbazioni affossano l'estate ed entro il weekend è previsto un calo termico. I termometri scenderanno, infatti, di 7-8 gradi. Sono queste in estrema sintesi le previsioni secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Nelle prossime ore un nucleo di aria instabile proveniente dalla Spagna porterà un primo peggioramento al Centronord con piovaschi ma anche temporali, specie dal pomeriggio sul settore occidentale. Una seconda perturbazione, di origine atlantica e molto più intensa, scenderà poi dalla Scozia fino all'Italia: giovedì e venerdì sono previste piogge anche persistenti al Nord e su parte del Centro. Localmente qualche fenomeno raggiungerà anche il Sud. Il caldo africano invece resisterà in Sicilia e localmente in Puglia. Da sabato tutta l'Italia vivrà condizioni autunnali, con un calo delle temperature diffuso, specie in Sicilia dove avremo un calo medio di 7-8 gradi, da 35°C a 27-28°C. La sorpresa poi potrebbe arrivare la prossima settimana con un'Italia capovolta: al Sud insisteranno condizioni autunnali con piogge e possibili nubifragi, al Nord è invece previsto tempo stabile e sole. Nel dettaglio - Mercoledì 20. Al nord: peggiora dal pomeriggio dal Nord-Ovest verso il Triveneto. Al centro: peggiora in Toscana, in nottata pure su Umbria e Lazio. Al sud: in nottata piogge in Campania, stabile e caldo altrove. - Giovedì 21. Al nord: piogge sparse in un contesto simil-autunnale. Al centro: arrivano piogge diffuse, specie sulle tirreniche. Al sud: temporali in Campania , soleggiato su estremo sud con caldo africano. - Venerdì 22. Al nord: piogge anche forti in un contesto simil-autunnale. Al centro: piogge sparse localmente intense specie in Toscana. Al sud: nuvolosità variabile, ancora caldo in Sicilia. Tendenza: weekend di maltempo diffuso.

