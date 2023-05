Per il weekend l'esperto prevede, grazie all'allontanamento del nucleo instabile definitivamente verso Francia, Spagna e Portogallo, il ritorno di un cuneo di alta pressione associato all'Anticiclone delle Azzorre. Durante il weekend, precisa, le prime indicazioni sono per un miglioramento del tempo quasi ovunque: previsto qualche temporale a macchia di leopardo.

Dal sole alla pioggia il passo è breve, almeno in questi giorni, in cui il cielo sereno della mattina contrasta con le precipitazioni improvvise del pomeriggio. Ad essere interessata da queste piogge sarà, in giornata, la dorsale appenninica, dall'Abruzzo all'Emilia Romagna. Domani, invece, l'instabilità riguarderà anche le regioni tirreniche Toscana, Lazio e Campania, con piogge previste nel pomeriggio. I temporali pomeridiani non mancheranno anche tra venerdì e domenica.

Si tratta di piogge abbastanza normali in questo periodo a causa del riscaldamento del sole la mattina, con l'alta pressione e temperature anche di 28 - 29 gradi. Queste danno origine al fenomeno della convezione pomeridiana, i cosiddetti moti convettivi che, a loro volta, grazie all'effetto di rafforzamento dei suoli umidi a causa delle precipitazioni delle ultime settimane, danno origine alle nuvole cumuliformi, a forte sviluppo di temporali.

Per il weekend l'esperto prevede, grazie all'allontanamento del nucleo instabile definitivamente verso Francia, Spagna e Portogallo, il ritorno di un cuneo di alta pressione associato all'Anticiclone delle Azzorre. Durante il weekend, precisa, le prime indicazioni sono per un miglioramento del tempo quasi ovunque: previsto qualche temporale a macchia di leopardo.