Ma la notizia associata a questa perturbazione atlantica sarà soprattutto il ribaltone meteo termico che potrebbe riportare l'inverno in Italia . La tendenza meteo a lunga scadenza indica, infatti, per domenica un peggioramento con piogge al Centro-Nord e neve sulle Alpi fino ai 1200 metri, ma lunedì la neve potrebbe cadere fino ai 500 metri sull'Appennino, specie versante adriatico; martedì infine potremmo rivedere gelate in Pianura Padana: una variabilità estrema, che risulta tra l'altro sempre più spesso associata ai recenti Cambiamenti Climatici globali. Nel dettaglio Giovedì 23. Al Nord: bel tempo salvo isolata pioviggine in Liguria. Al Centro: soleggiato salvo nubi sparse in Toscana. Al Sud: sole e più caldo. Venerdì 24. Al Nord: piogge dalle Alpi verso le alte pianure in tarda serata. Al Centro: soleggiato, nubi sparse in Toscana. Al Sud: sole e ancora più caldo. Sabato 25. Al Nord: sereno, al più velato con clima primaverile. Al Centro: cielo a tratti velato. Al Sud: sole e caldo per il periodo. Tendenza: domenica dai due volti, caldo estivo all'estremo Sud con 27°C, graduale peggioramento al Centro-Nord. Prossima settimana ritorno dell'inverno con freddo, neve e tanto vento.

Le piogge sono ancora le grandi assenti e, almeno fino a sabato, l'alta pressione regalerà tempo asciutto e caldo per il periodo, secondo le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. Le ultime emissioni modellistiche ci danno però una speranza da domenica in poi, quando alcune precipitazioni bagneranno il Nord, il Centro e poi, con la nuova settimana, raggiungeranno anche il Sud.

Campania con il maltempo, scatta l'allerta gialla Possibili temporali improvvisi a partire dalle 18 di oggi, avviso valido per 24h