Tanti temporali con rischio nubifragi e grandinate fino a domani su molte delle regioni italiane, poi tornerà l'anticiclone africano. Sono queste in sintesi le previsioni secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it.

"Tra oggi e martedì 20 agosto - afferma - il passaggio di un ciclone alimentato da correnti instabili in discesa dal Nord Europa destabilizzerà l'atmosfera favorendo la formazione di piogge e temporali dapprima al nordest, poi in estensione martedì anche alle regioni del sud. Non si possono escludere fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate in particolare sulla Romagna e sulle Marche". Da mercoledì 21 l'anticiclone africano si espanderà nuovamente su buona parte del bacino del Mediterraneo. "Oltre ad una maggior stabilità atmosferica con tanto sole - continua Sanò - ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature con punte massime fin verso i 30/35°C su Sicilia, Calabria e Puglia". Nel dettaglio: - Lunedì 19: Al nord: temporali e rovesci a carattere irregolare. Al centro: temporali forti, specie su adriatiche. Al sud: temporali anche intensi e crollo termico. - Martedì 20: Al nord: tempo via via più stabile. Al centro: temporali sul versante adriatico, sole altrove. Al sud: instabile. - Mercoledì 21: Al nord: poco nuvoloso ovunque. Al centro: cielo poco nuvoloso dappertutto. Al sud: rovesci sui monti. - Tendenza: nuova espansione dell'anticiclone africano su tutto il Paese; temperature in aumento ovunque.