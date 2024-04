"Investiamo nella cultura e nella scuola per voltare pagina a San Giuseppe Vesuviano. Ripartiamo dai nostri alunni che oggi subiscono le cause di scelte amministrative scellerate. Abbiamo bisogno di recuperare spazi di condivisione e aggregazione culturale, bisogna accelerare per realizzare la cittadella scolastica nel bene confiscato alla camorra in via Croce Rossa. Questa è la volta buona" - è quanto dichiara Michele Sepe, candidato sindaco del Comune di San Giuseppe Vesuviano, che tornerà al voto il prossimo 8 e 9 giugno.

San Giuseppe Vesuviano ritorna al voto dopo lo scioglimento del 2022, il terzo della sua storia dopo quello del 2009 e del 1993, per Michele Sepe la città ha bisogno di "chiudere definitivamente con il fallimento del passato e puntare su una classe politica forte che sia in grado di dare stabilità e serenità, ma soprattutto portare a termine opere e dare risposte alle esigenze dei cittadini".

"Oggi più che mai, San Giuseppe Vesuviano deve ritornare ad avere fiducia e speranza, è giunto il momento di rialzarci, di guardare al futuro con rinnovato entusiasmo e di costruire insieme una comunità più forte e più unita, partendo dai più piccoli, dalla scuola. La nostra città non ha un edificio scolastico all'altezza penso a quanto accaduto al plesso capoluogo chiuso per inagibilità, a quello di Santa Maria La Scala e al plesso Luonghi. Una popolazione scolastica disseminata in vari edifici e in aule recuperate qua e là senza un criterio" - continua Sepe.

"Le scuole non sono solo luoghi di apprendimento, ma pilastri fondamentali della società, dove si forma il tessuto stesso della nostra comunità. Quando investiamo nelle scuole, investiamo nel futuro dei nostri giovani, nella loro istruzione, nel loro sviluppo sociale ed emotivo. Questa è la volta buona, per rilanciare la città, per le famiglie, per le imprese, per i giovani, per l'ambiente. San Giuseppe riparte se ripartono le opere pubbliche che migliorino la qualità della vita di tutti, se creiamo un ambiente urbano più vivibile e sicuro, se permettiamo ai nostri studenti di frequentare le scuole più vicine alle proprie abitazioni" - spiega il candidato sindaco.

Da qui la decisione di guidare una coalizione "di cambiamento, di rottura con il passato che si presenti alla cittadinanza con un programma concreto e fattibile, che dia risposte e soluzioni. Nel nostro programma elettorale, che stiamo condividendo con i tantissimi cittadini che sto incontrando in questi giorni, prioritari saranno gli interventi di rigenerazione urbana in tutte le aree della nostra San Giuseppe Vesuviano" - conclude Michele Sepe.