Anche Michelle Hunziker rapita dalle meraviglie degli scavi di Pompei. La nota conduttrice e showgirl ha visitato questa mattina il Parco Archeologico della città mariana. Sulla sua pagina instagram ha postato diversi video per documentare la sua passeggiata nella storia.

Pompei è tra i luoghi più famosi d'Italia e ogni anno sono tantissimi i turisti che partono alla scoperta dei suoi scavi archeologici. Le tappe abbinate a questa meta sono di solito quella di Ercolano, della città di Napoli, del cratere del Vesuvio per poi passare all'intera Costiera Amalfitana. Ancora una volta è la Campania a stupire con un vero e proprio museo a cielo aperto in cui è possibile camminare e scoprire le abitudini degli antichi. Una visita che è ideale anche per i giovanissimi come dimostra la conduttrice che è alla scoperta di queste bellezze insieme alle sue figlie più piccole.

Michelle resta senza parole dinanzi alla casa del frutteto aperta solo qualche settimana fa, una passeggiata di fianco all’anfiteatro romano, lungo le strade rese immortali dall’eruzione del Vesuvio.